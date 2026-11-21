Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte gece saatlerinde başlayan ve yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu
Yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Zor anlar yaşayan vatandaşlar, yağış nedeniyle otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı.
Sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi beklenen kentte hava sıcaklığı 12 derece ölçüldü.
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