Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son 10 günde gerçekleştirilen çalışmalarda; 24 kilo skunk/esrar, 546 gram metamfetamin, 497 adet sentetik ecza hap, 391 adet ekstazi hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 161 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 20 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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