Dicle Üniversitesi'ndeki Kabaklı Göleti göç yolundaki kuşlarla renklendi

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve yılın farklı dönemlerinde 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kabaklı Göleti, kış öncesi kuzeyden göç yolculuğuna çıkan yüzlerce sakarmeke, su tavuğu, ördek ve kıyı kuşuna ev sahipliği yapıyor. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, gölette onlarca türün bir arada görülebildiğini, Kasım 2026 tarihinde tespit edilen türlerin değerli olduğunu ve birey sayısı bakımından en fazla sakarmekelerin görüldüğünü belirtti.