EN ÇOK SAKARMEKELER GÖRÜLÜYOR





Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göletin küresel iklim krizi ve yasa dışı avcılık nedeniyle kuşlar için her geçen gün daha büyük önem kazandığını belirterek, "Dicle Üniversitesi kampüsünde bir kuş cenneti bulunuyor, Kabaklı Göleti. Bu bölgede bulunan kuşlar için barınma, beslenme açısından çok değerli bir yer. Yıl boyunca 150’den fazla kuş türünü burada görme imkanı var. Kasım 2026 tarihinde tespit edilen türler bayağı değerli türlerdir. Biz burada, onlarca türü bir arada görme şansına şu an sahibiz. Su kuşları, kıyı kuşları, ötücü kuşlar, gündüz yırtıcıları, gece yırtıcıları, hepsi bu alanda bulunuyor. Deyim yerindeyse tam bir kuş cenneti. Buranın avantajı kampüs içerisinde olması. Dolayısıyla korunaklı bir yer ve kuşlar için barınma açısından iyi bir fırsat. Beslenme imkanı da var. Su kuşlarından biz ördekleri görüyoruz. Elmabaş, yeşilbaş, çamurcun, çıkrıkçın gibi türler burada yoğun olarak bulunuyor. En fazla sayıda tür ise birey sayısı olarak sakarmekeleri görüyoruz" dedi.