Drift yaparken 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu: Otomobili silah sayıldı

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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü kullandığı otomobille drift atarken kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kalkan’ın (17) ölümüne, A.Ç.Ü.’nün (11) de yaralanmasına neden olan Muhammet Mustafa Can, 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, gerekçeli kararda otomobili ‘silah’ olarak değerlendirdi.

Olay, 14 Nisan’da Ergani ilçesi Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü Muhammet Mustafa Can’ın kullandığı 21 ES 141 otomobil, drift attığı sırada kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kalkan ile A.Ç.Ü.’ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kalkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Can, yakalanıp gözaltına alındı. Can, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Ekim’de görülen karar duruşmasında Can’a, ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘çocuğa karşı olası kastla yaralama’ suçundan ise 2 yıl 16 ay 25 gün olmak üzere toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

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"Drift atmadım" dedi, görüntüler yalanladı

Mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, dosyadaki bilirkişi raporuna göre sanığın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Kalkan ile yaralanan A.Ç.Ü.’nün ise kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Ali Kalkan

Sanığın savunmasında, olay günü ağabeyinin arkadaşına ait otomobili habersiz aldığını, ehliyetinin bulunmadığını ve olay yerine yaklaştığında bir an gözlerinin karardığını söylediği aktarıldı. Can’ın, bir kız çocuğunun aracın önüne atladığını, çocuğa çarpmamak için manevra yaptığını ve drift atmadığını öne sürerek suçlamayı kabul etmediği kaydedildi. Kamera görüntülerinin sanığın savunmasıyla örtüşmediği belirtilen kararda, “Kamera inceleme tutanağında yola atlayan herhangi bir şahsın olmadığı ve sanığın olay yerinde süratli ve zikzaklı bir şekilde seyrettiği görülmüştür. Dolayısıyla sanığın beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır” denildi.

Kararda ayrıca alkolün kandaki miktarının saatte 0,15 promil azaldığı yönündeki adli tıp kabulü esas alınarak, sanığın olay saatinde en az 1,03 promil alkollü olduğunun belirlendiği ifade edildi.

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Gerekçeli karar: Sonucu göze alıp kabullendi

Gerekçeli kararda, sanığın gündüz vakti okul çevresinde, yayaların ve öğrencilerin bulunduğu işlek bir yerde araç kullandığına dikkat çekildi. Sanığın, ölümle sonuçlanabilecek bir olaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen bunu önlemek için herhangi bir davranışta bulunmadığı belirtilerek, “Sonucu göze alıp kabullenmek suretiyle başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tanıkların da sanığın süratli ve zikzak çizerek ilerlediğini anlattığı kaydedilen kararda, Can’ın olası kastla hareket ederek Kalkan’ın ölümüne, A.Ç.Ü.’nün ise yaralanmasına neden olduğunun sabit görüldüğü belirtildi.

Otomobil 'silah' sayıldı

Mahkeme, olayda kullanılan otomobili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-f maddesi kapsamında ‘silah’ olarak değerlendirdi. Gerekçeli kararda, sanığın eylemini bedensel veya ruhsal açıdan kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı, silah sayılan otomobille gerçekleştirdiği belirtildi. Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.

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