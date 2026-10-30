Otomobili su bastı, çareyi bardakta buldu: Diyarbakır’daki görüntüler gündem oldu

Dosyası yeniden açılan kayıp Osman’ın davasında baba: 9 yıldır her gün ölüyoruz

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 3 Eylül 2017’de kaybolan ve o tarihten bu yana haber alınamayan Osman Güler’in öldürüldüğü iddiasıyla açılan ve 3 sanığın tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Osman Güler’in babası Lütfü Güler, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, “9 yıldır oğlum ortada yok. 9 yıldır her gün ölüyoruz” dedi.