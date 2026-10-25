Piknik keyfi kabusa döndü: Dicle’de mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
23:51, 25/10/2026, Pazar
IHA
Piknik yaparken mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı.
Diyarbakır’da su kenarında piknik yapmak isteyen iki kişi, su seviyesinin yükselmesiyle beraber mahsur kalınca, itfaiye ekiplerince bot ile kurtarıldı.
Diyarbakır Dicle Nehri kenarında piknik yapmak isteyen iki kişi, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.Durumu yetkililere bildiren vatandaşların yardımına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Personel, bot kullanarak vatandaşlara ulaşıp onları güvenli bölgeye tahliye etti.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye personeline teşekkür etti.
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Başlıklar :DiyarbakırPiknikİtfaiye