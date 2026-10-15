Diyarbakır’da yılan paniği: Otomobilin kaputuna girdi

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 22. durağı Diyarbakır olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Festivale beşinci kez ev sahipliği yapacak şehirde dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek. Diyarbakır’ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Diyarbakır’ın sahip olduğu köklü kültür ve sanat birikimini festival programımızın farklı alanlarına taşıyarak şehrin tarihi dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Diyarbakır’ın kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırırken, şehrin kültür turizmi potansiyeline de katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.