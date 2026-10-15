Diyarbakır’da yılan paniği: Otomobilin kaputuna girdi
18:28, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna giren yılanı çevredekiler çıkardı.
Olay, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi 4007’nci Sokak’ta meydana geldi. 34 GSE 044 plakalı otomobilin kaputuna yılan girdiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, uzun süre uğraşmalarına rağmen yılanı bulunduğu yerden çıkaramadı.
Bunun üzerine vatandaşlar devreye girerek yılanı otomobilin kaputundan çıkardı.
Başlıklar :DiyarbakırOtomobilYılan