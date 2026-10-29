Sahte deterjan ve kozmetik ürünlerini halka satacaklardı: Piyasa değeri 10 milyon lira!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir iş yeri ve depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan tonlarca sahte temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi. İmalathane mühürlenirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet güçlerinin bir iş yeri ve depoda gerçekleştirdiği aramalarda; 750 kilogram toz deterjan, 1.508 litre sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 2 bin litre saç bakım ürünü, 2 ton 370 kilogram kimyasal ham madde, 10 bin 300 boş şişe ve 20 bin adet sahte ürün etiketi ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirlenmiş sahte ürünler, ambalajlar ve imalat ekipmanlarına el konuldu. İmalathane olarak kullanılan iş yeri ile depo, emniyet ve zabıta ekiplerince mühürlenerek kullanıma kapatıldı.
Halk sağlığını tehdit eden ve ünlü markaların taklidini yaparak haksız kazanç sağlayan 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri benzer denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.