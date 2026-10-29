Sahte deterjan ve kozmetik ürünlerini halka satacaklardı: Piyasa değeri 10 milyon lira!

Emniyet güçlerinin bir iş yeri ve depoda gerçekleştirdiği aramalarda; 750 kilogram toz deterjan, 1.508 litre sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 2 bin litre saç bakım ürünü, 2 ton 370 kilogram kimyasal ham madde, 10 bin 300 boş şişe ve 20 bin adet sahte ürün etiketi ele geçirildi.