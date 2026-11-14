Diyarbakır’da trafik kazası: İki kişi yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolunda Seyir halindeki bir pikap ve otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.