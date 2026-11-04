Devlet Bahçeli gündeme getirdi: Diyarbakır'ın en büyük ilçesini 'il' haberinin heyecanı sardı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Bahçeli, önceki gün 100 il bin ilçe projesini tekrar açıkladı. Bahçeli’nin gündeme getirdiği il olmayı bekleyen ilçeler arasında Diyarbakır’ın Ergani ilçesi de bulunuyor. 140 bini aşkın nüfusu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçeleri arasında bulunan Ergani’de vatandaşlar projeden memnun.

AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, ’’Ergani’nin il olması bizi çok mutlu eder. Ergani şehirlerarası yol üzerinde, güzergahı çok iyi olan ilçe, il olmayı hak ediyor. Birçok ilden büyük bir ilçedir. Devlet Bahçeli’nin önerisini cumhurbaşkanımız onaylarsa inşallah il olacağız. Elazığ’ın ilçesi Maden yıllardır Ergani ile iç içe. Bu durum Maden için çok iyi olur. Madenliler Elazığ’dan ziyade Ergani’de. Ekonomik olarak yüzde 90 olarak Ergani’ye bağlı. Alacakaya’da bizim sınırlar içinde. Alacakaya içinde çok iyi olur Elazığ’a uzak Ergani’ye çok yakın’’ dedi.

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’’Ergani il olmaya müsait, Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz’’

Esnaf Recep Kılıçkap, Ergani’nin il olmasına ziyadesiyle sevineceklerini söyledi. Kılıçkap, ’’Ergani il olursa çok seviniriz. Maddi manevi her şey güzel olur. İş potansiyeli artar. İnsanlar ziyarete gelir. Güzel olur, gelsinler. Dicle, Çermik, Çüngüş var potansiyeli var. Ergani il olmaya müsait. Bu konuda Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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’’Elazığ da Diyarbakır da kardeştir’’

Esnaf Cengiz Ercengiz ise ’’İlçemizin bu il olacak ilçeler arasında isminin geçmesi bizi sevindiriyor. Hemen il olmakla bir seferden olmaz, 3-4 yıl içinde mülki amir, STK, halk bunu hazır olmaya getireceğiz. İlçenin ulaşım, altyapı, mezarlık sorunları giderildikten sonra niye il olmasın. Bunlar anlatılmalı, Ergani il olmayı hak ediyor, nüfus siyasi coğrafi ulaşım olarak il olmaya layık. Bu konuda Bahçeli’nin ve devletimizin almış olduğu bir öneri karar buna çok sevindik. Yakın ilçelerin faydasına. Ergani Elazığ arası 100 kilometre, Maden ve Alacakaya arası ise 20-25 kilometredir. Yani bize bağlansalar daha iyi olur onlar için devletin aldığı karara uymak zorundalar. Elazığ da Diyarbakır da hepimiz kardeşiz’’ şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yasin Aral da ’’Sevindirici bir olay. Bizim de bu ilçelerin arasında adımızın geçmesi sevindirici. D-100 karayolu üzerinde kurulan bir ilçeyiz 145 bin nüfusa sahip büyük ovası olan, çiftçiliği ve hayvancılığı gelişmiş bir bölgeye sahibiz. İnşallah bu sözde kalmaz gerçekleşir hepimiz seviniriz. Maden, Çermik, Çüngüş, Alacakaya, Arıcak, Dicle bunların bize katılması Diyarbakır’ın yükünü de hafifletir’’ dedi.