Diyarbakır'da can pazarı: İki ölü 13 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi, Diyarbakır-Mardin kara yolu, Oğlaklı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar hastanelere kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.