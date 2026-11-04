Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 5 Kasım Perşembe günü gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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