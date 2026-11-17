Diyarbakır'da emekli öğretmen 22 yıldır taş işliyor, 2 öğrencisi izinden gidiyor
Diyarbakır'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları'nın (73) 22 yıldır sürdürdüğü taş işlemeciliğinde yetiştirdiği 2 öğrencisi, ustalarının izinden gidiyor. Medyelioğulları, 600'ü aşkın eserini bir taş müzesinde sergilemeyi hedeflediğini belirterek, "Ustalık seviyesine gelmiş 2 öğrencim var. Bu işi sürdürmelerini istiyorum ve sürdüreceklerine de inanıyorum, öyle bir aşamaya geldik" dedi.
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