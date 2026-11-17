Daha önce de yetişkin bir su samurunu görüntülediğini anlatan Arcagök, şunları kaydetti:





"Boş zamanlarımda sürekli, Dicle Nehri kıyısına kuş fotoğrafları çekmeye ve gözlem yapmaya gidiyorum. Diyarbakır'da bu açıdan çok şanslıyız. Dicle Vadisi, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleri birçok zengin türü barındırıyor. Sadece kuşlar değil, tilki, su samuru gibi canlılarla da karşılaşıyoruz. Daha önce yetişkin bir su samurunu çekmiştim. Şimdi de yavru bir su samurunu, balıkçıların suya atıp, daha sonra çekmediği bir hayalet ağa takıldığını gördüm. Yavru su samurunun çırpınıp kurtulmaya çalıştığını düşündüm. Su samuru o hayalet ağı sudan çıkarıp taşların üzerine bırakmış, içindeki balıkları yiyordu. Bir süre çekim yaptım, balıklar bittikten sonra su samuru, suya dalıp gözden kayboldu"