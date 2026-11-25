Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kıyı şeridinde hasara yol açtı.
Kıyı şeridindeki tahkimat duvarlarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı bölgede yükselen dalgalar aştı.
Merkez Mahallesi'ndeki duvarda çökme
Merkez Mahallesi'nde kaldırım kenarında bulunan duvarın bir bölümünde çökme meydana geldi.
Çatalzeytin Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine gittikleri bölgede çöken alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Belediyeden vatandaşlara uyarı
Belediyenin yazılı açıklamasında, Merkez Mahallesi hastane altındaki sahil yolunda tahkimat duvarlarında meydana gelen çökmeler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
Dalgalar nedeniyle bazı bölgelerde ciddi hasarın meydana geldiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sahil yürüyüş yolunun deniz tarafında boşluklar ve çökme oluştuğu görülüyor. Özellikle sahil yolunu yürüyüş amacıyla kullanan vatandaşlarımızın, hasarlı bölümlere yaklaşmamaları ve yürüyüş sırasında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Söz konusu alanda oluşan hasar nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği açısından tedbirli davranmaları, çökmenin meydana geldiği bölgeden uzak durmaları önem taşımaktadır."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.