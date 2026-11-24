Kastamonu'da park halindeki otomobilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
İhbar üzerine itfaiye sevk edildi
Olay, Kastamonu Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde gece saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple park halinde bulunan Fiat-Tofaş marka otomobilde yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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