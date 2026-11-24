Japonya’dan Kastamonu’daki 7 öğrencili köy okuluna geldiler: 3 günde yerden ısıtma sistemini kurdular

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki bir köy okuluna Japon marangoz ve taş ustaları yerden ısıtma sistemi yaptı. Proje direktörü Jo Ogaki, "Aslında bizim projemizin temel amacı insanları mutlu etmek." dedi.