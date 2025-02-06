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Tanınan firari FETÖ’cülerin de aralarında olduğu 42 X hesabına erişim engeli getirildi

Tanınan firari FETÖ’cülerin de aralarında olduğu 42 X hesabına erişim engeli getirildi

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:456/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye, 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.
Türkiye, 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Sosyal medyada dezenformasyon üretip yayan, örgüt propagandası yapan ve psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen 42 hesaba erişim engeli getirildi. X'te yayın yapan hesaplar arasında, FETÖ'cüler tarafından yönetilen, "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" da yer alıyor.

Son yıllarda sosyal medyada görseller, videolar ve metinler değiştirilerek gerçeklik çarpıtılıyor. Yanıltıcı içerikler, kamuoyunu etkilerken; yetkili merciler, kullanıcılar için farkındalık geliştirerek bu manipülasyonlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Özellikle X'te, yurt dışı kaynaklı dezenformasyonlar sık sık gündeme taşınıyor. Psikolojik harekat yürüten bu hesaplarla mücadele kapsamında oldukça kritik adımlar atıldı.

42 X hesabına erişim engeli getirildi

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci,
FETÖ iltisaklı ve direk örgüt tarafından kullanıldığı tespit edilen, psikolojik harekat yürüten, terör örgütü propagandası yapan ve dezenformasyon üreten 42 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Engel getirilenler arasında "Turhan Bozkurt, Emre Uslu, Ahval, Dahi Oğlan" gibi hesaplar yer alıyor.



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