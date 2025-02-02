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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

10:532/02/2025, Pazar
AA
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Kırıkkale'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A yakalandı.
Kırıkkale'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#Kırıkkale
#FETÖ
#Keskin

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