Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A yakalandı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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