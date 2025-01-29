Gri listede aranan FETÖ'cü hakim yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, FETÖ'ye üye olmaktan gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız yakalandı.
FETÖ'ye üye olmaktan gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre, hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlarından yakalama kararı bulunan Yaşar Akyıldız, 28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz etti.
Yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin 2016 yılında Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Akyıldız olduğu belirlendi.