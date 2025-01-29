Gri listede aranan FETÖ'cü hakim yakalandı

Edinilen bilgilere göre, hakkında “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçlarından yakalama kararı bulunan Yaşar Akyıldız, 28 Ocak günü saat 19.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Atilla Eşer Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinde sahte kimlik ibraz etti.