'Uzun Cevdet' tasfiye planını devreye soktu: Gizli dinleme operasyonu FETÖ'yü karıştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), lideri Fetullah Gülen'in ölümünün ardından iç çekişmelerle sarsıldı. Son dönemde ise FETÖ içinde bir "dinleme skandalı" patlak verdi. Uzun Cevdet olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun, örgütün iki ana binasına ve bazı villalara gizli dinleme cihazları yerleştirdiği, yönetim heyetlerinin ve alt grupların toplantılarını dinlediği ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine örgüt içindeki bir kesim, gizli yapılanmalarını korumak amacıyla tasfiye planları yapmaya başladı.
Pensilvanya'da bulunan örgüt ana karargâhı Chestnut Retreat Center, İcra Heyeti'nin ve istişare heyeti ile bünyesindeki alt çalışma gruplarının toplanma ve etkinlik merkezi olarak kullanılıyordu.
Örgüt içinde "Asude" ekibi
Bu işleyiş FETÖ yöneticilerinin toplantılarının görünen yüzüydü. Heyetlere dayatılan kararların alındığı asıl ve gizli toplantılar ise "Asude"de gerçekleşiyordu. Resmi olmayan bu toplantılar Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin, Hamdullah Öztürk ve mahrem yapı yöneticileri arasında gerçekleşiyordu.
Heyetler içindeki bölünmeler arttı
FETÖ içinde özellikle "Asude" ekibi olarak adlandırılan grubun kararlarının örgüte zarar verdiği yönünde bir izlenim oluştu. Örgüt içinde yönetim heyetlerinde yer alan ve mahrem yapılanmaların finansal ve eylemsel özerkliğine karşı olan Mehmet Yavuzlar ve Suat Yıldırım gibi bazı önemli isimler, yaklaşık 10 yıldır FETÖ'cülerin yaşamak durumunda kaldıkları kaçak hayatın temel sebebini 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olarak da görüyor.
Bu yüzden de örgüt içindeki bazı önemli isimler, içlerindeki "kanserli hücrelerin" temizlenmesini istiyor. FETÖ içindeki mali denetim ve mahrem yapılanmaların kademeli olarak tasfiye edilmesiyle örgütteki dağılmanın duracağına inanıyor. "Asude" ekibi ise elde ettikleri gücü yitirmemek için mevcut sistemin devam ettirilmesini savunan tarafta yer alıyor. Dağılmaları durdurmak, güçlerini yitirmemek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini düşünen "Asude" ekibi, mahrem birimlere talimat verdi. Mahrem birimlerin yöneticileri önümüzdeki dönemde sivil bölgelerde istihdamını çoğaltmaya yönelik planlamalara başladı. Bu şekilde hem finansal yönden tasarruf edilmesi hem de mahremlerin tepki çeken işlerinin üstünün örtülmesi planlanıyor.
Kampta dinleme krizi
Örgüt elebaşının mezarının olduğu Pensilvanya'daki çiftlikte daha önce bir dinleme krizi meydana gelmişti. Kampta Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine heyetler arasındaki kavgaların büyümesinin engellenmesi ve örgüt içindeki güvensizliğin sözde olarak ortadan kaldırılması için Uzun Cevdet lakaplı Türkyolu'nun taktırdığı mikrofonları söktürüldüğü söylenmişti.
Sabah gazetesinin haberine göre dinleme krizi yeniden patlak verdi. Heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonlarda daha önce takılmış olan dinleme sistemlerinin aslında hiç sökülmediği ortaya çıktı.
Uzun Cevdet'in dinleme yapıp örgüt içindeki bazı isimleri tasfiye etmek için bu kumpası devreye soktuğu belirtiliyor.