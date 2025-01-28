'Uzun Cevdet' tasfiye planını devreye soktu: Gizli dinleme operasyonu FETÖ'yü karıştırdı

Pensilvanya'da bulunan örgüt ana karargâhı Chestnut Retreat Center, İcra Heyeti'nin ve istişare heyeti ile bünyesindeki alt çalışma gruplarının toplanma ve etkinlik merkezi olarak kullanılıyordu.





Örgüt elebaşı Gülen'in son dönemlerinde "Asude" adı verilen "Uzun Cevdet" lakaplı Cevdet Türkyolu 'nun damadının evinde ikamet etmesine rağmen, toplantıların adresi yine Pensilvanya'daki çiftlikti. Heyetler Pensilvanya'da toplanıyor, daha sonra kararlar "Asude"de kalan elebaşı Gülen götürülüyor ve son halini alıyordu.





Cevdet Türkyolu - Fetullah Gülen





Örgüt içinde "Asude" ekibi





Bu işleyiş FETÖ yöneticilerinin toplantılarının görünen yüzüydü. Heyetlere dayatılan kararların alındığı asıl ve gizli toplantılar ise "Asude"de gerçekleşiyordu. Resmi olmayan bu toplantılar Cevdet Türkyolu, Ekrem Dumanlı, Muhammed Çetin, Hamdullah Öztürk ve mahrem yapı yöneticileri arasında gerçekleşiyordu.





"Asude" ekibi olarak adlandırılan bu kişilerin düzenlediği korsan toplantılarda alınan kararlar da uygulanması için heyetlere zorla dayatılıyordu. Heyetlere yapılan dayatmalar örgüt içinde itirazların artmasına, karşıt seslerin giderek yükselmesine neden olmaya başladı. Özellikle mahrem birimler olarak adlandırılan yapılanmalara karşı itirazlar arttı.









Tüm bunların önüne geçmek için "Asude" ekibi devreye girdi. Örgüt medyasında propaganda yapılması yönünde kararlar alındı. Örgüt üyelerinin tamamına aynı yakınlıkta olunduğunun hissettirilmesi için çalışıldı. ABD, Kanada ve Avrupa'daki firari ihraç mahrem asker, polis ve memurlara "Siz bize hocamızın emanetisiniz" mesajları ve hayatlarının güvence altında olduğu izlenimi verildi.





Heyetler içindeki bölünmeler arttı





FETÖ içinde özellikle "Asude" ekibi olarak adlandırılan grubun kararlarının örgüte zarar verdiği yönünde bir izlenim oluştu. Örgüt içinde yönetim heyetlerinde yer alan ve mahrem yapılanmaların finansal ve eylemsel özerkliğine karşı olan Mehmet Yavuzlar ve Suat Yıldırım gibi bazı önemli isimler, yaklaşık 10 yıldır FETÖ'cülerin yaşamak durumunda kaldıkları kaçak hayatın temel sebebini 15 Temmuz başarısız darbe girişimi olarak da görüyor.





Bu yüzden de örgüt içindeki bazı önemli isimler, içlerindeki "kanserli hücrelerin" temizlenmesini istiyor. FETÖ içindeki mali denetim ve mahrem yapılanmaların kademeli olarak tasfiye edilmesiyle örgütteki dağılmanın duracağına inanıyor. "Asude" ekibi ise elde ettikleri gücü yitirmemek için mevcut sistemin devam ettirilmesini savunan tarafta yer alıyor. Dağılmaları durdurmak, güçlerini yitirmemek için hızlı hareket etmeleri gerektiğini düşünen "Asude" ekibi, mahrem birimlere talimat verdi. Mahrem birimlerin yöneticileri önümüzdeki dönemde sivil bölgelerde istihdamını çoğaltmaya yönelik planlamalara başladı. Bu şekilde hem finansal yönden tasarruf edilmesi hem de mahremlerin tepki çeken işlerinin üstünün örtülmesi planlanıyor.









Kampta dinleme krizi





Örgüt elebaşının mezarının olduğu Pensilvanya'daki çiftlikte daha önce bir dinleme krizi meydana gelmişti. Kampta Cevdet Türkyolu'nun hem iki ana binaya hem de villalara dinleme tesisatı kurdurduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine heyetler arasındaki kavgaların büyümesinin engellenmesi ve örgüt içindeki güvensizliğin sözde olarak ortadan kaldırılması için Uzun Cevdet lakaplı Türkyolu'nun taktırdığı mikrofonları söktürüldüğü söylenmişti.





Sabah gazetesinin haberine göre dinleme krizi yeniden patlak verdi. Heyetlerin ve alt gruplarının toplantı ve etkinlik merkezi olarak kullandığı salonlarda daha önce takılmış olan dinleme sistemlerinin aslında hiç sökülmediği ortaya çıktı.





Uzun Cevdet'in dinleme yapıp örgüt içindeki bazı isimleri tasfiye etmek için bu kumpası devreye soktuğu belirtiliyor.











