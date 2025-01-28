Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Grand Otel'in sahibi FETÖ'nün Abant Toplantısı'nın da ev sahibi çıktı

Grand Otel'in sahibi FETÖ'nün Abant Toplantısı'nın da ev sahibi çıktı

10:2528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Gazelle Resort Otel 2016 yılında FETÖ'nün organizasyonu Abant toplantılarına ev sahipliği yaptı
Gazelle Resort Otel 2016 yılında FETÖ'nün organizasyonu Abant toplantılarına ev sahipliği yaptı

Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Otel'in 2016 yılında FETÖ'nün Abant toplantılarına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca aynı otel, üst düzey firari FETÖ'cülerden Ekrem Dumanlı'nın da sıkça ziyaret ettiği bir mekan haline gelmiş.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan
Grand Kartal Otel
'deki yangın faciasının ardından, otelin sahibi
Halit Ergül
'ün başka bir oteli olan Gazelle Resort Otel gündeme geldi.

78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olayın ardından, dikkatler Ergül'ün sahip olduğu diğer otelin geçmişine çevrildi.


Halit Ergül

Odatv'de yer alan habere göre 2016 yılında, FETÖ'nün düzenlediği Abant Toplantıları'nın birinin, Kartalkaya'daki yangının yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül'ün ikinci oteli olan
Gazelle Resort Otel
'de gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Gazelle Resort Otel

FETÖ’nün Abant Toplantıları, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yıllarca her yıl düzenleniyordu. Bu toplantıların amacı FETÖ’nün görüşlerini ve taleplerini, genellikle kendini aydın olarak tanıtan kişilere dile getirtmekti. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında, Abant’taki oteller bu organizasyonu kabul etmek istemedi ve örgüt konaklama sıkıntısı yaşadı.



2016 yılı FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi kritik bir yıl olduğundan Abant’tan çıkacak sonuçlar terör örgütü açısından son derece önemli hale geldi.


Darbeye hazırlık


2016 Abant Toplantısı’nın sonuç bildirgesi, Türkiye’nin FETÖ tarafından darbe hazırlığı açısından kritik bir öneme sahipti. Bildirgede, hükümetin muhaliflerini tasfiye ettiği ve Anayasa’yı ihlal ettiği gibi suçlamalar yer aldı.


Ancak daha dikkat çekici bir madde, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgiliydi. Çünkü o yıl ABD, Türkiye'deki darbe girişimini haklı çıkarmak adına "Erdoğan Kürtleri katlediyor" söylemini sürekli gündeme getirdi.

Dumanlı'nın da uğrak noktası çıktı


FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın, Mart 2011'de otelde kaldığı ortaya çıktı. Dumanlı, şu anda FETÖ'nün firari isimlerinden biri olarak biliniyor.


Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı

Otelin inşaatı henüz tamamlanmadan konaklayan FETÖ'cü firari Ekrem Dumanlı, otelin ziyaretçi defterine şu notu yazdı:
"Daha yapılış süreci devam ederken bu güzel tesiste misafir olmaktan büyük bir mutluluk duydum. İlerleyen günlerde Türkiye'nin çok seveceği bir tesis olacağından eminim. Başarılarının devamı temennisiyle."


Ne olmuştu?


Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 9’u, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu kişiler, tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı tür ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu tespit etti ve Halit Ergül’ün sahibi olduğu otelde 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Teknik Personeli Bahadır Bahar, Gazelle Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Kartal Otel Elektrikçisi Murat Duman, Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Müdürü İsmail Karagöz’ün yanı sıra, Gazelle Elektrikçileri Bahadır Özkuru, Tahsin Pekcan ve Kadir Çelik; Kartal Otel Elektrikçileri Gürkan Oskan ve Bayram Ütkü; Gazelle Muhasebe Personeli Mehmet Salun ve İç Mimar Ali B. de yer aldı.



#Grand Kartal Otel
#Bolu
#FETÖ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 3'lü ödeme yapılacak! 14.469 TL taban maaşa ek 3.500 ila 4.331 TL...