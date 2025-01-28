Grand Otel'in sahibi FETÖ'nün Abant Toplantısı'nın da ev sahibi çıktı

Kartalkaya'daki yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Otel'in 2016 yılında FETÖ'nün Abant toplantılarına ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca aynı otel, üst düzey firari FETÖ'cülerden Ekrem Dumanlı'nın da sıkça ziyaret ettiği bir mekan haline gelmiş.
78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olayın ardından, dikkatler Ergül'ün sahip olduğu diğer otelin geçmişine çevrildi.
FETÖ’nün Abant Toplantıları, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yıllarca her yıl düzenleniyordu. Bu toplantıların amacı FETÖ’nün görüşlerini ve taleplerini, genellikle kendini aydın olarak tanıtan kişilere dile getirtmekti. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında, Abant’taki oteller bu organizasyonu kabul etmek istemedi ve örgüt konaklama sıkıntısı yaşadı.
2016 yılı FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi kritik bir yıl olduğundan Abant’tan çıkacak sonuçlar terör örgütü açısından son derece önemli hale geldi.
Darbeye hazırlık
2016 Abant Toplantısı’nın sonuç bildirgesi, Türkiye’nin FETÖ tarafından darbe hazırlığı açısından kritik bir öneme sahipti. Bildirgede, hükümetin muhaliflerini tasfiye ettiği ve Anayasa’yı ihlal ettiği gibi suçlamalar yer aldı.
Ancak daha dikkat çekici bir madde, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgiliydi. Çünkü o yıl ABD, Türkiye'deki darbe girişimini haklı çıkarmak adına "Erdoğan Kürtleri katlediyor" söylemini sürekli gündeme getirdi.
Dumanlı'nın da uğrak noktası çıktı
FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın, Mart 2011'de otelde kaldığı ortaya çıktı. Dumanlı, şu anda FETÖ'nün firari isimlerinden biri olarak biliniyor.
Ne olmuştu?
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 9’u, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu kişiler, tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı tür ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu tespit etti ve Halit Ergül’ün sahibi olduğu otelde 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Teknik Personeli Bahadır Bahar, Gazelle Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Kartal Otel Elektrikçisi Murat Duman, Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Müdürü İsmail Karagöz’ün yanı sıra, Gazelle Elektrikçileri Bahadır Özkuru, Tahsin Pekcan ve Kadir Çelik; Kartal Otel Elektrikçileri Gürkan Oskan ve Bayram Ütkü; Gazelle Muhasebe Personeli Mehmet Salun ve İç Mimar Ali B. de yer aldı.