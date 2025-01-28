Grand Otel'in sahibi FETÖ'nün Abant Toplantısı'nın da ev sahibi çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel 'deki yangın faciasının ardından, otelin sahibi Halit Ergül 'ün başka bir oteli olan Gazelle Resort Otel gündeme geldi.





78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bu olayın ardından, dikkatler Ergül'ün sahip olduğu diğer otelin geçmişine çevrildi.





Halit Ergül





Odatv'de yer alan habere göre 2016 yılında, FETÖ'nün düzenlediği Abant Toplantıları'nın birinin, Kartalkaya'daki yangının yaşandığı otelin sahibi Halit Ergül'ün ikinci oteli olan Gazelle Resort Otel 'de gerçekleştirildiği ortaya çıktı.





Gazelle Resort Otel





FETÖ’nün Abant Toplantıları, 15 Temmuz darbe girişiminden önce yıllarca her yıl düzenleniyordu. Bu toplantıların amacı FETÖ’nün görüşlerini ve taleplerini, genellikle kendini aydın olarak tanıtan kişilere dile getirtmekti. Ancak 2014 ve 2015 yıllarında, Abant’taki oteller bu organizasyonu kabul etmek istemedi ve örgüt konaklama sıkıntısı yaşadı.









2016 yılı FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi kritik bir yıl olduğundan Abant’tan çıkacak sonuçlar terör örgütü açısından son derece önemli hale geldi.





Darbeye hazırlık





2016 Abant Toplantısı’nın sonuç bildirgesi, Türkiye’nin FETÖ tarafından darbe hazırlığı açısından kritik bir öneme sahipti. Bildirgede, hükümetin muhaliflerini tasfiye ettiği ve Anayasa’yı ihlal ettiği gibi suçlamalar yer aldı.





Ancak daha dikkat çekici bir madde, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarla ilgiliydi. Çünkü o yıl ABD, Türkiye'deki darbe girişimini haklı çıkarmak adına "Erdoğan Kürtleri katlediyor" söylemini sürekli gündeme getirdi.

Dumanlı'nın da uğrak noktası çıktı





FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın, Mart 2011'de otelde kaldığı ortaya çıktı. Dumanlı, şu anda FETÖ'nün firari isimlerinden biri olarak biliniyor.





Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı





Otelin inşaatı henüz tamamlanmadan konaklayan FETÖ'cü firari Ekrem Dumanlı, otelin ziyaretçi defterine şu notu yazdı: "Daha yapılış süreci devam ederken bu güzel tesiste misafir olmaktan büyük bir mutluluk duydum. İlerleyen günlerde Türkiye'nin çok seveceği bir tesis olacağından eminim. Başarılarının devamı temennisiyle."









Ne olmuştu?





Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 14 kişiden 9’u, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu kişiler, tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı tür ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu tespit etti ve Halit Ergül’ün sahibi olduğu otelde 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Teknik Personeli Bahadır Bahar, Gazelle Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Kartal Otel Elektrikçisi Murat Duman, Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Müdürü İsmail Karagöz’ün yanı sıra, Gazelle Elektrikçileri Bahadır Özkuru, Tahsin Pekcan ve Kadir Çelik; Kartal Otel Elektrikçileri Gürkan Oskan ve Bayram Ütkü; Gazelle Muhasebe Personeli Mehmet Salun ve İç Mimar Ali B. de yer aldı.







