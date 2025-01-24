Bolu'nun gözde kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak Salı günü saat 03.27'de çıkan yangın korkunç bir trajediye neden oldu.

Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı o felaket gecede, 78 kişi hayatını kaybetti.

8 kişiye tutuklama istemi

Yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son olarak iş güvenliği ve uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Otel sahibi tutuklandı

Ergül ve ve otel müdürü damadı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar hakkında karar bekleniyor.



