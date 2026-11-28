Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin geldiğini fark edince kaçtı.
Sürücü aracı bırakıp kaçtı
Gece saatlerinde D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 14 AH 565 plakalı otomobil, Bolu yönüne giderken yol kenarında park halinde bulunan patates yüklü traktör römorkuna çarptı.
Çarpmanın ardından patates çuvalları yola düşerken araçta hasar oluştu. Yakınlarda bulunan polis ekipleri koşarak kaza yerine geldi.
Ekiplerin geldiğini fark eden sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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