Bolu’da 10 kız çocuğunun mahsur kaldığı yolu ormancı anlattı: 'Yolun durumu çok kötü ve çok tehlikeli'

Bolu’da 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, güzergahın dar, bozuk ve tehlikeli olduğunu söyledi. Yolun yaklaşık 4 kilometrelik bölümünün araç geçişine elverişli olmadığını belirten Öztürk, bölgede telefonların da çekmediğini ifade etti.