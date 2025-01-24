Özgür Özel'in 'korsan bilirkişi raporuna' Bakan Tunç'tan tepki: Büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır

Bolu Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınde 78 kişi vefat etti. Türkiye'nin ciğerini yakan yangına ilişkin soruşturma sürerken, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Bolu İtfaiyesi müdürünün de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.

Özgür Özel'den 'korsan' bilirkişi raporu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı paylaşımda, bilirkişi heyeti ön raporu olduğunu iddia ettiği bir belge paylaştı.

Raporda, sorumluların bakanlık ve il özel idaresi olduğunu belirten Özel'i, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yalanladı.

Bakan Tunç'tan Özel'e tepki: Soruşturmayı etkilemeye çalışıyor

Özel'in kamuoyuna duyurduğu metnin 'korsan' olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır." dedi.

Dezenformasyon çabalarına tepki gösteren Bakan Tunç, "Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Soruşturmayı etkilemeye çalışıyor"

Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir.

Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır.

78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?

İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?

Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir.

Milletimiz müsterih olsun.

Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."







