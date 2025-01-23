Bolu'daki otel yangınına Jandarma 10 dakika, itfaiye bir saat sonra müdahale etmiş

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nin tanınan otellerinden Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı.

Yangının ardından Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildi.

Otel saatlerce yanarken itfaiye müdahalesinin geç olduğu iddiaları gündeme geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 30 tonluk su taşıyan itfaiye araçlarının bölgeye 45 dakika içinde gittiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bolu'daki otel yangınının bizzat tanığı olduğu belirtip yaşananları kronolojik olarak aktardı.

Jandarma 10 dakika, itfaiye bir saat sonra müdahale etmiş

Olay yerine ilk olarak Jandarma ekiplerinin 10 dakika içinde geldiğini belirten Özdemir, "AFAD 35 dakika içerisinde, ambulanslar ise 45-50 dakika içerisinde bölgeye geldi" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'itfaiye ekiplerimiz 45 dakika sonra müdahalede bulundu' iddiasının da doğru olmadığını vurgulayan Özdemir, "Saat 04.40’da otele gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, ancak bu vaktin ardından bölgede çalışmalara başlamıştır. Bu sürede Bolu Belediye Başkanı da ne yazık ki alanda değildi." dedi.

Özdemir, Jandarmaların müdahale anına ilişkin bir de fotoğraf paylaştı. Görselde alevlerin çatı katına yayılmadığı görülüyor.

"Bakan, olay başladığı an benim telefonumla haberdar oldu"

Özdemir'in kronolojik olarak yaşadıklarını anlattığı paylaşım şöyle:

"Bolu’da yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan yangın felaketini bizzat yerinde müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum:

1-Bolu Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine yangın ihbarından 1 saati aşkın süre sonrasında ulaşmıştır.

2-Otelde mahsur kalan insanların çoğu aradan geçen 1 saatlik sürenin ardından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışmıştır. Bu sürede bazı insanlar yangının ilk anlarında otelin normal merdivenlerinden dışarı çıkarken, kimisi de pencerelerden sarkıttıkları ip ya da birbirine bağladıkları çarşaflarla kurtulmuştur. Ne yazık ki bazıları camlardan atlamıştır.

3-Otelin hiçbir yerine yangın merdiveni yoktu, başlayan yangını söndürecek sistemin de bulunmadığı her yerden görülüyordu.

4-Olay yerine ilk gelen ekip sırasıyla Jandarma (ilk 10 dk içerisinde), Afad (35 dk içerisinde), Ambulanslar (45-50 dk içerisinde) olmuştur.

5-İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, yangının başladığı an sayılabilecek 03.43’te gelişmelerden benim telefonumla haberdar olmuş ve Bolu Valisine bölgeye intikal talimatı vermiştir.

6-İtfaiye ekiplerinden çok önce bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kahramanca mücadele vermiş ve çok sayıdaki insanı teleskopik merdivenlerle tahliye etmiştir.

7-Yangının çıkış noktası, otelin dağ yamacına bakan tarafta sol alt bölümde başlamıştır. Bu alan en yoğun olarak alev ve dumanların yükseldiği bölgeydi.

8-Saat 4.40’da otele gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, ancak bu vaktin ardından bölgede çalışmalara başlamıştır. Bu sürede Bolu Belediye Başkanı da ne yazık ki alanda değildi. (İtfaiyenin otele 48dkda gittiği bilgisi bizzat gözlemlerim itibarıyla doğru değildir! Çünkü ihbar, yangın 3.30 civarı görülür görülmez yapılmıştır.)

Bunları nereden biliyorum?

Yakınlarım o oteldeydi ve bizzat kendim de haberini alınca bölgeye çok yakın bir mahaldeyken gittim, her şeyi yaşadım, gözlerimle gördüm, kurtarma faaliyetlerine katıldım.

Başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve Bolu Valimiz Sayın Abdülaziz Aydın ile telefonla sürekli haberleştim. Kendilerine ilk bilgiyi veren de benim.

Yakınlarımı ve tatil için otelde bulunduğunu anladığımız çok sayıdaki küçük çocuklar ile mahsur kalanları danışmanlarımla beraber çevreden bulduğumuz teleskopik merdivenlerle bizzat tahliye edilmesini ve kurtarılmalarını da yine biz sağladık. Bunları yaparken biz de dumandan etkilendik ve hatta vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık.

Keşke hepsine yetişebilseydik, keşke hepsini kurtarabilseydik…

Acımız çok büyük ama bunu da elbette milletçe atlatacağız.

Bu yangından belki daha çok insan kurtarılabilirdi. Ama Bolu Belediyesi itfaiyesi ne yazık ki çok geç kaldı. Üstelik Bolu merkeze yangın alanı yaklaşık 30-35 km olmasına rağmen…

O yüzden Bolu Belediye Başkanı martavalı bıraksın, hiç değilse hayatını kaybeden insanların aziz hatıralarına hürmeten önce kendi sorumluluk sahasındaki isimleri, ihmalleri sebebiyle yine kendisi soruştursun, hukuk önünde de sorumlu olduğunu unutmadan vereceği hesaba bakarak, yetki kimdeydi tartışması yapmasın. Hiç günahı ve kusuru yokmuş gibi ekranlarda endam göstermesin. Bu iş görevini bırakıp sosyal medyada lüzumsuz işlere burnunu sokmaya benzemez.

Hele hele mahkeme kurmuş edasıyla Halk Tv gibi bir yayın organı üzerinden ahlaksızca yayın yaparak algı oluşturmaya kalkan İsmail Saymaz başta olmak üzere, mesleğinden ziyade militanlık yapan sözde gazeteciler de şayet kendilerinde kaldıysa biraz olsun vicdanlarıyla hareket etsinler! Adamlığınızı geçiyorum, siz nasıl insanlarsınız?

Yazıktır, günahtır, ayıptır…