Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından dünyadan başsağlığı mesajları geldi

Bolu'da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de bugün son kez arama çalışması yapılacak.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşanan can kayıplarının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları geldi. Vladimir Putin'den İlham Aliyev'e, Ersin Tatar'dan Kiryakos Miçotakis'e birçok lider başsağlığı mesajı gönderdi. Yangında hayatını kaybedenler için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 günlük ulusal yas ilan edildi.
Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzüntülerini iletti.
Aliyev mesajında, "
Şahsım ve Azerbaycan halkı adına sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum
" dedi.
KKTC'de ulusal yas ilan edildi
KKTC'de ulusal yas ilan edildi
KKTC
'de, yangında hayatını kaybedenler için
1 günlük ulusal yas
ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, haberleri üzüntü ve endişe ile takip ettiğini belirtti.
Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov,
Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,
Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve
Belarus
Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
Şanghay İş Birliği Teşkilatı
da taziye mesajı yayımladı.
Kosova
Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de, "Bu yıkıcı kaybın acısını çeken ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.
Yunanistan
Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "kalplerimiz yaşamını yitirenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.
Birçok ülkeden başsağlığı mesajı geldi
Birçok ülkeden başsağlığı mesajı geldi
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Almanya
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulundu. Almanya Başbakanı Scholz, derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Belçika
Dışişleri Bakanı Bernard Quintin yayınladığı başsağlığı mesajında, "
Belçika Türkiye'nin yanındadır
" ifadesini kullandı. Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonla görüştüğünü belirtti.
Suriye
'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı ile
Gürcistan
ve İran Dışişleri Bakanlıkları da taziye mesajı yayımladı.
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