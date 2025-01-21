AB'den Kartalkaya faciası için taziye

Kaja Kallas yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Bolu'daki yangında yaşamını yitirenler için üzüntü duyduğunu belirtti.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kallas,
"Alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu acılı anda Türkiye'nin yanındayız."
ifadelerini kullandı.
"Yaralılara acil şifalar diliyorum"
"Yaralılara acil şifalar diliyorum"
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, başsağlığı mesajını ileterek,
"Hayat kurtarmak için sahada ellerinden geleni yapan cesur müdahale ekiplerine minnettarım. Yaralılara acil şifalar diliyorum."
ifadelerine yer verdi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetmişti.
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