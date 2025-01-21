Bolu Kartalkaya’da otel yangını faciası: 76 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış; bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki de itfaiyede. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili tarafımıza bir olumsuzluk bildirilmedi. İki adet yangın merdiveni vardı." ifadelerini kullandı.