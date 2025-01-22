Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında can kaybı 79'a yükseldi

Kartalkaya'daki otel yangınında ölenlerin sayısı 79'a yükseldi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi
Dün sabaha karşı kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği çalışmalar kapsamında DNA testleri yapılıyor.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, yapılan DNA testleri sonucu oteldeki yangında 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.
Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi.
39 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
39 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği, 12 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir"
denildi.
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