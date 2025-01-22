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Bolu'daki yangın faciasında kahreden detay: Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Bolu'daki yangın faciasında kahreden detay: Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

00:3922/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
DHA
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Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti.
Bolu'daki yangında aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında 76 vatandaş hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar arasında yer alan Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınları da hayatını kaybetti.

12 Katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.



#Bolu
#Kartalkaya
#Yangın
#THY

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