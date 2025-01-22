Bolu'daki yangın faciasında kahreden detay: Yangın anında annesini arayıp helallik aldı

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.