"Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum."