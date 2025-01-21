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Taziye mesajları yağdı: Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

Taziye mesajları yağdı: Dünya ülkeleri Türkiye'nin acısını paylaştı

20:3121/01/2025, Salı
AA
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Dünya liderlerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi.
Dünya liderlerinden Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için taziye mesajları geldi.

Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Kırgızistan, Yunanistan, Rusya, Kosova, Belçika, AB ve AP yetkilileri Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciası için üzüntülerini iletip Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için birçok ülkeden taziye mesajı geldi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,
“Kardeş Türkiye'de bir otelde çıkan yangında can kayıpları ve yaralananların olması bizi derinden üzdü. Meydana gelen bu facia nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, dost ve kardeş Türkiye'ye derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz”
ifadelerine yer verildi.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şerif, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Şerif,
"Türkiye'nin kuzeyindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, özellikle de bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum."
ifadelerini kullandı.

AB

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 66 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrası taziye mesajı paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas açıklamasında,
“Bolu'daki otelde meydana gelen yangında yaşanan trajik can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlere ve ailelerine en derin taziyelerimi sunuyor ve alevleri kontrol altına almak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerini yürekten destekliyorum. Bu üzüntülü anda Türkiye'nin yanındayız”
ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEVEN

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek,
"Alevlerle mücadele eden ilk müdahale ekiplerinin inanılmaz cesaretini onurlandırıyoruz. Avrupa, bu trajedide Türkiye ve halkıyla birlik içinde, sevgili Recep Tayyip Erdoğan."
ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında,
"Türkiye'nin Bolu ilinde bir otel yangınında can kaybı yaşandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim."
ifadesini kullandı.

Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlığın X hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'de Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen trajik yangın nedeniyle derin üzüntümüzü ifade ediyoruz. Bu zor zamanlarda, hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise
"Türkiye, Bolu'daki korkunç yangın ve trajik ölümlere ilişkin haberler bizi derinden üzdü. Acılı ailelere en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
değerlendirmesi yer aldı.

RUSYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin, telgrafta
"Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim."
ifadelerini kullandı.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

​​​​​​​Cumhurbaşkanı Osmani, X'ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.​​​​​​​

Yıkıcı kayıplar nedeniyle yas tutan ailelere ve sevdiklerine en derin taziyelerini ileten Osmani,
“Hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için yorulmadan çalışan cesur kurtarma ekiplerinin yanındayız. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor zamanda, düşüncelerimiz ve dayanışmamız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı ile birliktedir.”
ifadelerini kullandı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fidan'a, ülkesi adına yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğini ilettiğini aktaran Quintin,
"Düşüncelerimiz kurbanlarla birlikte. Belçika, Türkiye ve halkının yanındadır."
ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Mirziyoyev mesajında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, otelde çıkan yangına ilişkin Delegasyonun X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'daki trajik yangın haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu elim olaydan etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz." mesajı paylaşıldı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bolu'da meydana gelen yangından dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yayımlanan mesajda da "Kanadalılar, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangından etkilenen mağdurlara ve ailelerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte; yaralılara tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



#Bolu
#Kartalkaya
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