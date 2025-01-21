Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Kırgızistan, Yunanistan, Rusya, Kosova, Belçika, AB ve AP yetkilileri Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciası için üzüntülerini iletip Türkiye'ye başsağlığı diledi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için birçok ülkeden taziye mesajı geldi.
AZERBAYCAN
Azerbaycan, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
PAKİSTAN
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin, "Bu kazada sevdiklerini kaybeden kederli ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şerif, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
AB
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 66 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrası taziye mesajı paylaştı.
AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEVEN
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.
Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifalar diledi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti.
GÜRCİSTAN
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakanlığın X hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
YUNANİSTAN
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Bolu'da kayak merkezindeki trajik can kayıpları nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Yunanistan adına kurbanların ailelerine kalpten başsağlığı dilekleri iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
RUSYA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.
KOSOVA
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Osmani, X'ten yaptığı paylaşımda, meydana gelen trajik kaza nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.
BELÇİKA
Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Quintin, Bolu'daki yangına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüştüğünü belirtti.
ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Mirziyoyev mesajında, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, "Bolu'da meydana gelen ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, otelde çıkan yangına ilişkin Delegasyonun X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği de yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Başın sağ olsun Türkiye. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'daki trajik yangın haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, bu elim olaydan etkilenenlerin acılarını paylaşıyoruz." mesajı paylaşıldı.
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinin yangına ilişkin X sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Bolu'da meydana gelen yangından dolayı çok üzgünüz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kanada'nın Ankara Büyükelçiliğinin X hesabından yayımlanan mesajda da "Kanadalılar, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangından etkilenen mağdurlara ve ailelerine en derin taziyelerini sunmaktadır. Düşüncelerimiz sevdiklerini kaybedenlerle birlikte; yaralılara tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." ifadelerine yer verildi.