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Bolu'daki yangın faciası: KKTC'de bir günlük yas ilan edildi

Bolu'daki yangın faciası: KKTC'de bir günlük yas ilan edildi

23:4621/01/2025, Salı
AA
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KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.
KKTC'de, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.

Kararda, "
Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi."
ifadeleri yer aldı.


#Bolu
#Kartalkaya Kayak Merkezi
#KKTC
#Milli yas

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