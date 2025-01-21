Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bolu'daki facia için bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başlayan ve iki saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bolu'daki yangın faciasının nedeni araştırılmaktadır.

İşletme sahibi dahil dört kişi gözaltına alındı.

Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde bunun hesabını verecektir.

Bir günlük milli yas ilan edildi

Kartalkaya'daki yangın nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildi. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir.

Milletimiz için varoluşsal bir tehdide dönüşen bir diğer husus da doğurganlık hızımızdır.

Evlenme yaşı da yükselmiştir.

İlk anne olma yaşı ise daha önce görülmemiş bir şekilde 29'u aşmıştır.

Başıboş köpek sorunu

Geçtiğimiz günlerde Yüksekova'da bir yavrumuzun hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden sarsmıştır.

Meclis'te sergilenen kepazelikleri, densizlikleri unutmadık, unutmayacağız.

Şunu herkes kabullenmeli.

Türkiye'ye, okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.

Suriye yeni yönetiminin Bakanları ile ülkemizi ziyaretlerinde pek çok konuyu ele aldık.

Suriyeli kardeşlerimizi hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık.

Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esed'in kaçarken arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil bölgemizin tamamı bundan kazançlı çıkacaktır.

Batı'nın uyguladığı yaptırımlar da bir an evvel kaldırılmalıdır.

İsrail'in kasıtlı saldırılarında 50 bin Gazzeli şehit oldu.

İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma politikası uyguluyor.

Yürüttüğümüz diplomasi ile ateşkes mutabakatının imzalanması için gereken desteği verdik.

İsrail'in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin bozuk olduğunu tüm dünya biliyor.

Türkiye olarak bu süreçte gereken neyse yapmaya devam edeceğiz.

100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı Ramazan ayı öncesi daha da artıracağız.

Gazzeliler 471 gün boyunca dişleriyle tırnaklarıyla direnerek topraklarına sahip çıkmışlardır.



