Yüksekova halkı korku içinde: Sahipsiz köpekleri toplayın!

Olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden Mehmet Ayhan, Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Çevredeki sahipsiz köpeklerin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti: “Köpeklerin saldırısından korktuğum için çocuklarımı her sabah okula götürüyorum. Bu acı hepimizin. Sahipsiz köpekler barınaklara niçin götürülmüyor? Belediyenin yapacağı bir şey yok mu? Sahipsiz köpeklerin bir an önce toplatılmasını, sokaklarımızın güvenli hale gelmesini istiyoruz.”

Atilla Karaman ise çocuklarıyla rahat dolaşamadıklarını anlatarak, “Canımız yandı, çok üzüldük. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Çocuklarımız korkudan dışarı çıkmıyorlar. Yetkililerin sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemleri almalarını talep ediyoruz” diye konuştu. Bedel Altıntaş da köpeklerin yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getirerek, “Mahallemizde bir sürü sahipsiz köpek var. Yol kenarında, çarşıda, her yerde karışımıza çıkıyorlar. Sahipsiz köpeklerin kaçıncı saldırısı oldu? Önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.