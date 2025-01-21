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Yüksekova halkı korku içinde: Sahipsiz köpekleri toplayın!

Yüksekova halkı korku içinde: Sahipsiz köpekleri toplayın!

04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bedel Altıntaş
Bedel Altıntaş

12 yaşındaki Eslem'in sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiği Hakkari Yüksekova'da acı ve korku bir arada. Çocukların korkudan sokağa çıkamadığı ilçede halk, sahipsiz köpeklerin bir an önce toplatılmasını istiyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in komşuları, sahipsiz köpekler konusunda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yeni Mahalle'de Küçük Eslem 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Eslem'i kaybetmenin acısını yüreklerinde hisseden komşuları, benzer acıların yaşanmaması için köpeklerin toplanarak barınaklara götürülmesi gerektiğini belirtti.

BU ACI HEPİMİZİN

Olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden Mehmet Ayhan, Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Çevredeki sahipsiz köpeklerin ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti: “Köpeklerin saldırısından korktuğum için çocuklarımı her sabah okula götürüyorum. Bu acı hepimizin. Sahipsiz köpekler barınaklara niçin götürülmüyor? Belediyenin yapacağı bir şey yok mu? Sahipsiz köpeklerin bir an önce toplatılmasını, sokaklarımızın güvenli hale gelmesini istiyoruz.”

ÇOCUKLARIMIZ KORKUYOR

Atilla Karaman ise çocuklarıyla rahat dolaşamadıklarını anlatarak, “Canımız yandı, çok üzüldük. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Çocuklarımız korkudan dışarı çıkmıyorlar. Yetkililerin sahipsiz köpeklerle ilgili gerekli önlemleri almalarını talep ediyoruz” diye konuştu. Bedel Altıntaş da köpeklerin yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu dile getirerek, “Mahallemizde bir sürü sahipsiz köpek var. Yol kenarında, çarşıda, her yerde karışımıza çıkıyorlar. Sahipsiz köpeklerin kaçıncı saldırısı oldu? Önlemlerin alınmasını istiyoruz” dedi.



#Eslem Teker
#Hakkari
#Yüksekova
#Sahipsiz köpek

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