Barınak boş köpekler sokakta

Hakkari Yüksekova’da İpek Yolu üzerinde boş alanda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in ölümü üzerine sorumluların tespiti için olayla ilgili Hakkari Valiliği ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili İçişleri Bakanlığı da Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.

BAŞ VETERİNER SORUMLU

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, yapılan ilk tespitlerde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, başıboş köpeklerin toplanması, aşılanması ve sağlık kontrollerinde veterinerlerin sorumluluğu bulunduğu için başsavcılık ilk incelemede Yüksekova Veteriner İşleri Müdürlüğü’ndeki baş veterineri sorumlu tuttu. Soruşturma çerçevesinde soruların cevaplarının bulunup konuya ilişkin sorumlular hakkında hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi. Açılan soruşturmada olay yerindeki köpeğin kısırlaştırıldığına yönelik aşılarının yapılıp yapılmadığı, belediyeye yapılan herhangi bir toplanma başvurusunun olup olmadığı incelenecek.

6 GÜN ÖNCE DİLEKÇE VERİLDİ

Olayın gerçekleştiği Esenyurt Mahallesi'nde başıboş köpek popülasyonunun çok yoğun olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, küçük kızın vefatından 6 gün önce Esenyurt Mahallesi sakinlerinin Yüksekova Belediyesi'ne köpek sayısının fazlalığından kaynaklı sorunlarını dile getirdiği ve köpeklerin toplanmasına ilişkin bir dilekçe verdiği ortaya çıktı. Yüksekova Belediyesi ise bu dilekçeye herhangi bir geri dönüş sağlamadı.

KÖPEKLER NEDEN DIŞARIDA?

Yüksekova Belediyesi yetkilileri olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Yüksekova Belediyesi'nin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ve uygulama yönetmeliğine rağmen gerekli önlemleri almadığı bildirildi. Yüksekova Belediyesi'ne ait hayvan barınağının Eslem'in hayatını kaybettiği güne kadar boş olduğu iddia edildi. Yürütülen soruşturmada, barınağın olmasına rağmen, sokak hayvanlarının neden dışarda olduğu da araştırılacak. Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasaya göre yerel yönetimler barınak kurmak ve başıboş köpekleri barınaklarda bulundurmakla sorumlu. Yasanın uygulanması için gereken yönetmelik de aralık ayının ikinci haftasında yürürlüğe girmişti.

BELEDİYE REHABİLİTE ETMEDİ

Yüksekova'da çok fazla başıboş hayvanın olduğu biliniyor. Yüksekova Belediyesi'nin ildeki diğer belediyelerin aksine rehabilite etmediği ve barınaklarında bulundurmadığı gibi bu köpekleri beslemediği de ortaya çıktı. İlçedeki başıboş köpeklerin barınaklara alınması ve sokakların daha güvenli olması için çalışmaların başladığı öğrenildi.











