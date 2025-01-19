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Hakkari'de başıboş köpek dehşeti: Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi

Hakkari'de başıboş köpek dehşeti: Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi

15:1919/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
DHA
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Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem'in köpek saldırısı sonucu ölmesiyle ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.
Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem'in köpek saldırısı sonucu ölmesiyle ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.

Hakkari Yüksekova, İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki Eslem Teker'in ölmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem'in hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.


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Hakkari'de başıboş köpek dehşeti: Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi
Gündem / Hakkâri
19 Ocak, Pazar

'Hesabını verecekler'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada
"Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
ifadeleri kullanıldı.

Başıboş köpekler toplanıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) ölümü sonrası, bölgedeki başıboş köpekler toplanıp, barınağa götürülüyor.

Ne olmuştu?

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan Eslem Teker, dün ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.



#İçişleri Bakanlığı
#Hakkari
#Mülkiye Başmüfettişi

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