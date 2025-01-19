Hakkari'de başıboş köpek dehşeti: Eslem için Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi

"Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."