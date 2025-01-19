Başıboş köpekler bir çocuğu daha öldürdü: Son kurban Eslem

Başıboş köpeklerin son kurbanı Yüksekova’da yaşayan 12 yaşındaki Eslem Teker oldu. Kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıkan küçük kız köpeklerin saldırısına uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri ile hastanedeki doktorların tüm çabası boğazından ısırılan Eslem’i kurtarmaya yetmedi.
Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı. Hakkari Yüksekova'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi.
BOYNUNDAN ISIRILDI
Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 7. sınıf öğrencisi Eslem, dün kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktı. Bu sırada başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayıp boynundan ısırılan Eslem, ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve hastanedeki doktorların tüm çabası Eslem'i kurtarmaya yetmedi.
YÜREK BURKTU
Olaydan hemen sonrasını gösteren görüntülerde korkunç haberi alan aile üyelerinin yerde yatan kızlarına çaresizce ve feryat ederek koşması izleyenlerin yüreklerini burktu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Eslem'in cenazesi Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinin mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.