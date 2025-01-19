Başıboş köpekler bir çocuğu daha öldürdü: Son kurban Eslem

Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı. Hakkari Yüksekova'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi.

Önceki gün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 7. sınıf öğrencisi Eslem, dün kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktı. Bu sırada başıboş köpeklerinin saldırısına uğrayıp boynundan ısırılan Eslem, ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ve hastanedeki doktorların tüm çabası Eslem'i kurtarmaya yetmedi.