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Parti içinde bağımsız tavrını koruyan isimler, “Üçüncü Yol” grubunda yer alan milletvekilleri ile Genel Merkez'in uzlaşmasını içeren formüller üzerinde çalışıyor. Bu gruptaki milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'da değişikliğe gitmesini talep etti.

MYK'YA YENİ İSİMLER ÖNERİSİ

MYK üye sayısının 8'e düşürülmesini isteyen vekiller, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Parti Sözcüsü, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un Devletle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın ise Grup Başkanı olmasını önerdi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun, mevcut MYK üyelerinin ve CHP Grup Başkanlığı'nın bu önerilere sıcak bakmadığı öğrenildi.

TOPLANTI YAPACAKLAR

Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Oğuz Kaan Salıcı'nın da aralarında bulunduğu muhalif milletvekilleriyle bir araya gelmek istediği öğrenildi. Görüşmede, parti içi gerilimin düşürülmesi ve örgütlere yayılabilecek muhalif hareketliliğin önüne geçilmesi için atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

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