Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Petrokimyada 17 milyarlık yatırım
Türkiye’nin bugüne kadar tamamen ithalatla karşıladığı maleik anhidrit, Kocaeli’de 17 milyar liralık yatırımla kurulan tesiste yerli imkânlarla üretilecek. Yıllık 50 bin ton kapasiteye sahip tesisin, petrokimya sektöründe dışa bağımlılığı ve dış ticaret açığını azaltması hedefleniyor.
2027 nükleerde karar yılı olacak
'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu’nun gün saydığını, Sinop ve Tekirdağ santralleri için de birlikte çalışılacak ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “2027 nükleerde karar yılı olacak” dedi.
Batum'da skandal
UEFA’nın kararıyla Batum’da oynanan maçta Filistin’e destek veren Beşiktaş taraftarlarına sanki katil İsrail'in polisiymiş gibi davranan Gürcü polisinin biber gazı ve coplarla saldırması büyük infial uyandırdı. Bu sert müdahalelerin ardından devletin zirvesi ve spor camiası siyah-beyazlıların yanında kenetlendi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.