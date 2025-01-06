Hatay'da kuduz köpek alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Hatay'da iki kişiyi ısıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine mahalleye karantinaya alındı.
Hatay'da 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki vatandaşı ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile Çamsarı Mahallesi karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Hatay
'da 2 kişiyi ısıran köpeğin
kuduz
olduğu ortaya çıktı. Köpeğin kuduz çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.
Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya ait köpek 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki şahsı ısırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken,
Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
görevlileri köpeği gözetim altına aldı.
Kuduz tespit edilince mahallede karantina kararı
Kuduz tespit edilince mahallede karantina kararı
Köpekten numune alan ekipler,
Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü
ne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalle karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkış yasaklandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
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