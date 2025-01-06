Hatay'da kuduz köpek alarmı: Mahalle karantinaya alındı

olduğu ortaya çıktı. Köpeğin kuduz çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

olduğu ortaya çıktı. Köpeğin kuduz çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

'da 2 kişiyi ısıran köpeğin

'da 2 kişiyi ısıran köpeğin

Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Kırıkhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya ait köpek 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki şahsı ısırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken,

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A.'ya ait köpek 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki şahsı ısırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken,

ne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

ne gönderdi. Test sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalle karantinaya alınarak, mahalleye giriş ve çıkış yasaklandı.