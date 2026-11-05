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20:19, 05/11/2026, Perşembe

8 kişiyi katleden caninin gasp ederek kaçtığı araç çamura saplanmış halde bulundu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra gasp ettiği araçla kaçan firari zanlının otomobili, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çamura saplanmış halde bulundu. Aracı bırakarak kırsal alana kaçan silahlı şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekipleri dron ve termal kameralar desteğiyle geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde Türkiye gündemine oturan vahşet sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti. 3 farklı araçta 8 kişinin pompalı tüfekle vurulmuş cansız bedeninin bulunmasının ardından kaçan firari zanlıyı yakalamak için başlatılan insan avında kritik bir gelişme yaşandı.

GASP ETTİĞİ ARAÇ ÇAMURA SAPLANINCA TERK ETTİ

Olayın hemen ardından kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden uzaklaştığı tespit edilen silahlı şüphelinin izi Eskişehir’de bulundu. Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucunda zanlının kullandığı aracın Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi yakınlarında çamura saplandığı belirlendi. Aracı saplandığı yerden çıkaramayan şüphelinin, otomobili terk ederek yayan şekilde kırsal alana kaçtığı saptandı.

TERMAL KAMERADA VE DRONLA ARANIYOR

Olay yerinin tespit edilmesinin ardından polis ve jandarma ekipleri bölgeyi ablukaya aldı. Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri, mağaralar ve ormanlık alanlar tek tek kontrol edilmeye başlandı. Havadan dron desteği sağlanan arama çalışmalarında, gece şartlarında iz sürebilmek için termal kameralar da devreye sokuldu. Eli silahlı ve son derece tehlikeli olan katliam zanlısının yakalanması amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon aralıksız sürdürülüyor.

Başlıklar :AfyonkarahisarEskişehirkatil zanlısı
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