Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltına alındı

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır." açıklamasında bulundu.
Gözaltına alınan, İtfaiye Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.