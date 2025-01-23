Hani yetki alanınız değildi: Bolu Belediyesi oteli yangından 19 gün önce denetlemiş

Tanju Özcan’ın başkanlığını yaptığı Bolu Belediyesi, 79 kişinin öldüğü oteli, yangından 19 gün önce denetlemiş. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Özcan’ın “belediyenin yetki alanında olmadığını savunduğu” otele “yangın yönetmeliğine uygun” raporu vermiş. Belgede de Özcan’ın itfaiyeden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirdiği dayısının oğlu Sedat Gülener’in imzası var.
Bolu Belediyesi'nin yanan oteldeki restoran için "yangın yönetmeliğine uygun" raporu verdiği ortaya çıktı. Yangın bölgesinin ve yanan tesisin kendi sorumluluk alanı içinde olmadığını savunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangından sonra kameraların karşısına geçip otelin belediyenin sorumluluk alanında olmadığını, tüm yetkinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu söylemişti. Ancak Özcan’ın “belediyenin sorumluluk alanında olmadığını” savunduğu yanan otele Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce ekip gönderdiği tespit edildi.
“YÖNETMELİĞE UYGUN” RAPORU
Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bolu Şubesi, “Grand Kartal Otel No: 2/1 Merkez/Bolu” adresinde açmak istediği 70 metrekarelik kafe-restoran için 24 Aralık 2024 tarihinde Bolu Belediyesi’ne başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından belediye, denetim sonuçlarını 2 Ocak 2025’te tesise gönderdi. Belediyenin hazırladığı “yangın önleme ve korunma” konulu belgede, açılmak istenen 70 metrekare kapalı alan restoranın yangın güvenliği yönünden incelemesinin tamamlandığı belirtilerek “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygundur” ifadeleri yer aldı.
İMZA GÜLENER’E AİT
İş yerinde 1 adet 6 kilogramlık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının, kaçak akım rölesinin, acil aydınlatmanın mevcut olduğu aktarılan belgede, iş yeri içerisinde LPG türü parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaması gerektiği kaydedildi. Belgede “Ayrıca yangına sebep olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. Söz konusu belgede Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın itfaiyeden sorumlu başkan yardımcılığı görevine getirdiği dayısının oğlu Sedat Gülener’in imzasının bulunması dikkat çekti.
CHP’nin servis ettiği belge de doğruladı
- Bolu Belediyesi’nin “yangın yönetmeliğine uygun” raporu verdiği ortaya çıkınca, CHP medyası “el yazısı ile doldurulmuş” gerçekliği belli olmayan başka bir belge servis etti. Belgede, otelin 12 Aralık 2024’te yangın güvenliği uygunluk raporu için Bolu Belediyesi’ne başvurduğu, belediyenin de 16 Aralık’ta denetim yapıp 7 yetersizlik saptadığı belirtiliyordu. Ancak CHP’nin belediyeyi kurtarmaya çalıştığı bu belge de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “belediyenin yetki alanında olmadığını savunduğu” oteli denetlediğini, yani otelin belediyenin yetki alanında olduğunu ortaya koydu.
Gülener’e gözaltı
- Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltında. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 11'e yükseldi. İşletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürü de gözaltında.