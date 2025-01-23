Hani yetki alanınız değildi: Bolu Belediyesi oteli yangından 19 gün önce denetlemiş

Bolu Belediyesi’nin “yangın yönetmeliğine uygun” raporu verdiği ortaya çıkınca, CHP medyası “el yazısı ile doldurulmuş” gerçekliği belli olmayan başka bir belge servis etti. Belgede, otelin 12 Aralık 2024’te yangın güvenliği uygunluk raporu için Bolu Belediyesi’ne başvurduğu, belediyenin de 16 Aralık’ta denetim yapıp 7 yetersizlik saptadığı belirtiliyordu. Ancak CHP’nin belediyeyi kurtarmaya çalıştığı bu belge de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “belediyenin yetki alanında olmadığını savunduğu” oteli denetlediğini, yani otelin belediyenin yetki alanında olduğunu ortaya koydu.