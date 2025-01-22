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KKTC'de Kartalkaya faciası için ulusal yas ilan edildi

KKTC'de Kartalkaya faciası için ulusal yas ilan edildi

09:3122/01/2025, Çarşamba
DHA
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Kartalkaya'daki yangında 76 kişi hayatını kaybetti
Kartalkaya'daki yangında 76 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla 22 Ocak'ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.

KKTC Resmi Gazetesi'nde Bakanlar Kurulu tarafından alınan ulusal yas kararı yayımlandı.


Kararda,
"Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Yas ilan edilmesine karar verdi"
denildi.




#Kartalkaya
#Bolu
#KKTC

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