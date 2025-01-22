Bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki facia sonrası 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirterek "Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da yaşanan faciaya ilişkin bugün 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirterek "Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür" dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Külliye'de toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu.
GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ
GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla bir günlük milli yas ilan edilmiştir. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.
- Özellikle cinsiyetsizleştirme politikaları, aile kurumunu hedef alan küresel bir haçlı seferine dönüşmüş durumdadır. Türkiye, bu sinsi akımlar karşısında fıtrat merkezli bir insanlık cephesi oluşturmaya çalışan ülkelerin en başında gelmektedir. Milletimiz için varoluşsal bir tehdide dönüşen bir diğer husus, 1,51'e kadar düşen doğurganlık hızımızdır.
SOKAK KÖPEKLERİYLE MÜCADELEDE ZORLAYICI TEDBİRLER
SOKAK KÖPEKLERİYLE MÜCADELEDE ZORLAYICI TEDBİRLER
- Geçtiğimiz günlerde Yüksekova’da 12 yaşında bir evladımızın hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden yaralamış ve sarsmıştır. Yüksekova’daki yürek burkan olay, yasal düzenlemenin ve endişelerimizin ne kadar isabetli olduğunu tekrar teyit etmiştir. Türkiye'ye okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Mevzuatta herkesin sorumluluğu bellidir. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız.
- Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması çabalarında da yeni hükümetin ve Suriye halkının yanında olacağız. Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemlidir.
İSLAM ALEMİ GAZZE'YE SAHİP ÇIKMALI
İSLAM ALEMİ GAZZE'YE SAHİP ÇIKMALI
- Türkiye olarak çeşitli kanallardan yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasiyle, ateşkes mutabakatının sağlanması için gereken desteği verdik, 471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz.
- Esir ve tutuklu takası görüntüleri kimin insan hayatına ve onuruna değer verdiğini, kimin de bunları yok saydığını göstermektedir. İsrail’in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin son derece kötü olduğunu tüm dünya biliyor. Bu süreçte İslam dünyasına yine çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Gazzeliler 471 gün boyunca dişleriyle, tırnaklarıyla direnerek topraklarına sahip çıkmışlardır. Şimdi Gazzeli kardeşlerine sahip çıkma sırası Arap ve İslam alemindedir.
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