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Yapay zekanın test alanı Gazze

04:00, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Filistin işgalinde kullanılan yapay zeka ve gözetleme teknolojileri dünyaya ihraç ediliyor.

İşgalci güç İsrail soykırım uyguladığı Gazze dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları, yapay zeka ve gözetleme teknolojilerinin askeri operasyonlarda kullanıldığı, geliştirildiği ve daha sonra dünyanın farklı bölgelerine ihraç edildiği bir test alanına dönüşüyor.

Filistinli dijital haklar savunucusu Nadim Nashif, askeri operasyonlara teknolojik altyapı sağlayan şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılan gözetleme sistemlerinin yalnızca bölgeyi değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğine dikkat çekti. The New Arab'a konuşan Arap Sosyal Medyanın Gelişimi Merkezi (7amleh) kurucu ortağı ve CEO'su Nadim Nashif, İsrail'in Filistin topraklarında kullandığı yapay zeka ve gözetleme teknolojilerinin uluslararası ölçekte yayılmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Nashif, teknoloji şirketlerinin artık yalnızca dijital hizmet sağlayıcısı olmadığını, askeri operasyonlarda kullanılan altyapının da önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

'Filistin'de yaşananlar Filistin'de kalmıyor'

Gözetleme teknolojilerinin Filistin dışına yayıldığını vurgulayan Nashif, eski İsrail istihbarat personelinin askeri tecrübelerini teknoloji şirketlerine taşıdığına dikkat çekti. Bu kapsamda İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımını örnek gösteren Nashif, söz konusu teknolojinin İsrail dışındaki ülkelerde, Arap dünyası da dahil olmak üzere farklı bölgelerde kullanıldığını hatırlattı. Nashif, Gazze'deki askeri operasyonlarda kullanıldığına ilişkin araştırmalara konu olan Lavender ve Gospel adlı yapay zeka sistemlerine de dikkat çekti. Büyük miktarda veriyi işleyerek potansiyel hedefleri belirleyebilen bu sistemlerin kullanımı, yapay zekanın savaş alanındaki rolüne ilişkin tartışmaları artırıyor. Nashif, askeri yapay zeka sistemlerinin çalışması için büyük miktarda işlem gücü, enerji ve dijital altyapı gerektiğini belirterek, bulut depolama ve yapay zeka hizmeti sunan şirketlerin de sorumluluklarının sorgulanması gerektiğini ifade etti. Yazılım ve iletişim hizmeti sağlayan büyük teknoloji şirketlerinin askeri operasyonların teknolojik altyapısına dönüştüğünü savunan Nashif, bu şirketlerin ürünlerinin nasıl kullanıldığı konusunda hesap vermesi gerektiğini vurguladı.


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Başlıklar :FilistinYapay zekacasusluk
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Yapay zekanın test alanı Gazze
Filistin işgalinde kullanılan yapay zeka ve gözetleme teknolojileri dünyaya ihraç ediliyor.
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