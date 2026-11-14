Gazze’de 13 çocuk soğuktan öldü

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla derinleşen soykırım, Filistinliler için hayatı her geçen gün daha da yaşanmaz hale getiriyor. Savaşın yol açtığı yıkıma ağır kış şartları da eklenirken, özellikle çadırlarda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce Gazzeli hayatta kalma savaşı veriyor. Gazze’de yaklaşık 1,98 milyon kişi barınma krizinin pençesinde. İşgalcilerin saldırılarında ağır hasar gören ve çökme riski taşıyan binalarda 44 binden fazla kişi barınırken, 1,5 milyondan fazla Gazzeli ise yırtık ve yetersiz çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

13 ÇOCUK SOĞUKTAN ÖLDÜ

Soykırım sürecinden bu yana dördüncü kışı karşılayacak olan Gazze’de, ısınma sorununun yanı sıra şiddetli yağışlar da yaşam koşullarını her geçen gün ağırlaştırıyor. Sağanak yağışlar nedeniyle çadırlar ve ağır hasarlı binalar sular altında kalırken, 70 binden fazla çadır su baskınlarından etkilendi. Özellikle çocukları tehdit eden ağır kış şartları nedeniyle hipotermi vakaları arttı, soğuk hava nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 13’e yükseldi.

GÜNDE 140 TIR GİRİYOR

İşgalci İsrail’in insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları, Gazze halkını açlığa mahkum ediyor. Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye günlük 600, haftalık ise 4 bin 200 yardım TIR’ının giriş yapması öngörülmesine rağmen, işgalci güç bu yükümlülüğü yerine getirmiyor. Bölgeye haftada yaklaşık 1000 TIR’ın girişine izin verilirken, bu sayı günlük ortalama 140 TIR’da kalıyor. Yardım sevkiyatının anlaşmada belirlenen hedefin yüzde 76,2 altında kalması, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştiriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle en az 466 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin yaklaşık üçte birini çocuklar, yüzde 40’ından fazlasını ise yaşlılar oluşturuyor.

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EVLATLARIMIZI KORUYAMIYORUZ

Gazze’de defalarca yerinden edilen Psikolog Jaber Thabet, kış aylarının son derece çetin geçtiğini belirtti. Thabet, “Çadırlarda, soğuk ve yağmura karşı koruma sağlamayan barınaklarda durum çok kötü. Şiddetli yağışlar ve rüzgar, çadırların su altında kalmasına, ailelerin eşyalarının zarar görmesine neden oluyor. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Her gün bu koşullarda yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir baba olarak çocuklarınızı soğuktan ve sudan korumaya çalışarak, en temel ısınma ve güvenlik imkânlarına bile sahip olmadan bütün geceyi geçirmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Burada kış, yalnızca yılın mevsimlerinden biri değil, hayatta kalmak için verilen günlük bir mücadele. Evlatlarımızı koruyamıyoruz. Gazze halkı ya bombalarla ya da soğuktan ölüyor” dedi.

GAZZELİ BABALARIN SESİ OLUN

Defalarca yerinden edilen Gazzeli Thabet şöyle konuştu: “Savaş her şeyi değiştirdi. Evim 3 Kasım 2023’te yıkıldı. Yıllarca emek vererek, çalışarak inşa ettiğim her şeyi kaybettim. Bir baba için evlatlarını da mevcut koşullardan dolayı kaybetmek çok ağır. Ben bunu da yaşadım. Geçen sene çocuklarım soğuk nedeniyle ciddi hastalıklara yakalandı. Kızım Meryem neredeyse hayatını kaybediyordu. Uzun uğraşlar sonucu onu hayata bağladılar. Evladınıza sıcak bir yuva sağlayamamak, bir lokma ekmek verememek, bir baba için tarifi zor bir durum. Buradaki babalar, evlatlarının mutlu günlerini görmek istiyor. Onların göz göre göre ölmelerine şahit olmak istemiyor. Gazzeli babaların sesi olun.”

Deniz Feneri’nden kış yardımı

Deniz Feneri Derneği, Gazze’de yaklaşık 200 bin ailenin yıpranmış çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek kış şartlarına karşı yardım çağrısında bulundu. Ateşkese rağmen bölgedeki insani krizin sürdüğüne dikkat çeken dernek, yağış ve soğukların barınma sorununu daha da ağırlaştırdığını bildirdi. Gazzeli ailelere branda, battaniye, sıcak yemek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için çalışma başlatan dernek, hayırseverleri yardım seferberliğine destek olmaya çağırdı: denizfeneri.org.tr/bagis

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