Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yanan otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu’nun 2019 yılında vefatından sonra oteli, kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devraldığı belirtildi. Peki Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'in yetkilisi Halit Ergül kimdir?
Bolu’daki Grand Kartal otelde çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Peki yangının yaşandığı Grand Kartal otel kimin, sahibi kimdir ve nereli? Halit Ergül kimdir? Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı Halit Ergül nereli?
Halit Ergül kimdir?
Grand Kartal Otel’i inşa eden kişi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu. Vefatından sonra ise oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül tarafından devralındı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak da görev yaptığı aktarılanlar arasında.
Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı olan Halit Ergül, turizm sektöründe tanınmış bir isimdir. Otelin kurucusu Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı olan Halit Ergül, Mazhar Murtezaoğlu’nun 2019’daki ölümünden sonra otelin yönetimini devraldı. Ayrıca Halit Ergül, Bolu’da bulunan bir otelinin de sahibi.