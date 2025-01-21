Bolu’daki Grand Kartal otelde çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Peki yangının yaşandığı Grand Kartal otel kimin, sahibi kimdir ve nereli? Halit Ergül kimdir? Mazhar Murtezaoğlu’nun damadı Halit Ergül nereli?

Halit Ergül kimdir?

Grand Kartal Otel’i inşa eden kişi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu. Vefatından sonra ise oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül tarafından devralındı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak da görev yaptığı aktarılanlar arasında.