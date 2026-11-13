Vapur seferleri iptal mi son dakika 2026! Vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal oldu?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, 13 Kasım Cuma günü deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve çevresinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Günlük ulaşımında vapur ve deniz otobüslerini tercih eden vatandaşlar, hangi hatlarda iptal kararı alındığını öğrenmek için Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun açıklamalarını takip ediyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde deniz ulaşımını kullanacak yolcular, seferlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Hava koşullarının sefer programına etkisi sürerken iptal edilen hatlar ve yeniden başlama saatleri de araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi vapurlar çalışmıyor? İDO ve BUDO seferlerinde son durum ne? İşte 13 Kasım güncel sefer bilgileri...