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Vapur seferleri iptal mi son dakika 2026! Vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal oldu?

10:55, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul ve Marmara Denizi çevresinde etkisini artıran kuvvetli lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 13 Kasım 2026 Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Sabah saatlerinden itibaren işe ve okula gitmek için deniz ulaşımını kullanmayı planlayan vatandaşlar, seferlerin güncel durumunu araştırmaya başladı. Özellikle Şehir Hatları, İDO ve BUDO tarafından yapılan duyurular yakından takip edilirken, iptal edilen hatların hangileri olduğu merak ediliyor. Lodosun etkisini sürdürmesiyle birlikte yolcular, planlarını güncellemek için yeni açıklamalara odaklandı. Peki, 13 Kasım Cuma günü hangi vapur seferleri iptal edildi? İDO ve BUDO'da hangi hatlarda ulaşım durduruldu? Seferler yeniden başlayacak mı? İşte güncel iptal seferleri listesi...

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, 13 Kasım Cuma günü deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve çevresinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Günlük ulaşımında vapur ve deniz otobüslerini tercih eden vatandaşlar, hangi hatlarda iptal kararı alındığını öğrenmek için Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun açıklamalarını takip ediyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde deniz ulaşımını kullanacak yolcular, seferlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Hava koşullarının sefer programına etkisi sürerken iptal edilen hatlar ve yeniden başlama saatleri de araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi vapurlar çalışmıyor? İDO ve BUDO seferlerinde son durum ne? İşte 13 Kasım güncel sefer bilgileri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul ve Marmara genelinde 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini sürdüren kötü hava şartları, deniz ulaşımında kesintilere neden oldu. Lodosun etkisiyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri programdan kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları da belirli güzergâhlarda ulaşımın yeni bir bilgilendirme yapılıncaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şehir hatları iptal edilen seferler:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

23.30 Kadıköy-Adalar

Bostancı-Adalar Ring Hattı

06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLİ?

13 Kasım 2026 Cuma günü denizde etkili olan olumsuz hava şartları, İDO'nun sefer programında değişikliğe gitmesine neden oldu. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, Yenikapı, Yalova, Bandırma, Kadıköy, Kabataş, Bursa ve Armutlu bağlantılı bazı deniz otobüsü seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. İDO yolcuları ise iptal edilen seferlerin saatlerini ve güzergâhlarını öğrenmek için güncel duyuruları takip ediyor.

13 Kasım 2026 İDO İptal Seferleri

- 07.45 Yenikapı-Yalova

- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

- 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

- 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

- 11.00 Girne-Taşucu

- 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 10 deniz otobüsü seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

13 Kasım 2026 BUDO İptal Seferleri

- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

- 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

- 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Başlıklar :Vapurvapur seferleriido
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Vapur seferleri iptal mi son dakika 2026! Vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal oldu?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, 13 Kasım Cuma günü deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul ve çevresinde rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı vapur ve deniz otobüsü seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Günlük ulaşımında vapur ve deniz otobüslerini tercih eden vatandaşlar, hangi hatlarda iptal kararı alındığını öğrenmek için Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun açıklamalarını takip ediyor. Özellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde deniz ulaşımını kullanacak yolcular, seferlerin devam edip etmediğini merak ediyor. Hava koşullarının sefer programına etkisi sürerken iptal edilen hatlar ve yeniden başlama saatleri de araştırılıyor. Peki, İstanbul'da bugün hangi vapurlar çalışmıyor? İDO ve BUDO seferlerinde son durum ne? İşte 13 Kasım güncel sefer bilgileri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

İstanbul ve Marmara genelinde 13 Kasım 2026 Cuma günü etkisini sürdüren kötü hava şartları, deniz ulaşımında kesintilere neden oldu. Lodosun etkisiyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri programdan kaldırılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları da belirli güzergâhlarda ulaşımın yeni bir bilgilendirme yapılıncaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şehir hatları iptal edilen seferler:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

23.30 Kadıköy-Adalar

Bostancı-Adalar Ring Hattı

06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLİ?

13 Kasım 2026 Cuma günü denizde etkili olan olumsuz hava şartları, İDO'nun sefer programında değişikliğe gitmesine neden oldu. Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede, Yenikapı, Yalova, Bandırma, Kadıköy, Kabataş, Bursa ve Armutlu bağlantılı bazı deniz otobüsü seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği açıklandı. İDO yolcuları ise iptal edilen seferlerin saatlerini ve güzergâhlarını öğrenmek için güncel duyuruları takip ediyor.

13 Kasım 2026 İDO İptal Seferleri

- 07.45 Yenikapı-Yalova

- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

- 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

- 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

- 11.00 Girne-Taşucu

- 11.30 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO, 13 Kasım 2026 Cuma günü yapılması planlanan 10 deniz otobüsü seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

13 Kasım 2026 BUDO İptal Seferleri

- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

- 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

- 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

- 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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