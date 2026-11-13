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YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2027 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

11:38, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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2027 ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2027 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat 2027 Perşembe günü başlayacak. Adayların başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamaları ve sınav ücretlerini en geç 2 Mart 2027 Salı gününe kadar yatırmaları gerekmektedir. Peki YKS TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimini açıklamasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği takvim, sınava hazırlık sürecine yön verecek. İşte 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleri.

2027 YKS başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2027 YKS başvuruları 4 Şubat 2027 Perşembe günü başlayacak.

YKS 2027 TYT ne zaman yapılacak?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üç oturumlu sınav maratonunun günleri ÖSYM takvimiyle kesinleşti. 2027 YKS oturum tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi Sınavı (TYT) 19 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacak.

YKS 2027 AYT ne zaman yapılacak?

YKS'nin 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) de 20 Haziran 2027 Pazar sabah gerçekleştirilecek.

YKS 2027 YDT ne zaman yapılacak?

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Başlıklar :YKSYKS sınav tarihiYKS başvuruÖSYM
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YKS başvuru ve sınav tarihleri: 2027 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM’nin 2027 sınav takvimini açıklamasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın beklediği takvim, sınava hazırlık sürecine yön verecek. İşte 2027 YKS başvuru ve sınav tarihleri.

2027 YKS başvurusu ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2027 YKS başvuruları 4 Şubat 2027 Perşembe günü başlayacak.

YKS 2027 TYT ne zaman yapılacak?

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan üç oturumlu sınav maratonunun günleri ÖSYM takvimiyle kesinleşti. 2027 YKS oturum tarihleri şu şekilde:

1. Oturum: Temel Yeterlilik Testi Sınavı (TYT) 19 Haziran 2027 Cumartesi günü yapılacak.

YKS 2027 AYT ne zaman yapılacak?

YKS'nin 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) de 20 Haziran 2027 Pazar sabah gerçekleştirilecek.

YKS 2027 YDT ne zaman yapılacak?

YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 20 Haziran 2027 Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek.

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