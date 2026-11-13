KPSS atama taban puanları: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ve 95 puanla nereye girilir? İşte kurum alımları ve atama puanları 2026

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi konut belirleme kurası: TOKİ çekiliş sonuçları, isim listesi blok ve daire numarası sorgulama ekranı
TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında kura sonuçları açıklandı. Aralarında Antalya, Eskişehir, Ordu, Aydın, Trabzon, Sivas, Rize, Edirne, Van ve Burdur'un da olduğu illerde konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Konut belirleme kurasıyla hak sahiplerinin daire, kat ve blok bilgileri belli oldu. İşte TOKİ kura sonuçları kat, blok ve daire numarası sorgulama ekranı.
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